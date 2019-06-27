"Я остаюсь": Елена Кравец прокомментировала слухи о своем уходе в политику

Новости шоу бизнеса: Участница студии "95 квартал" призвала не верить фейкам.

В своем Instagram Кравец опубликовала видео, записанное специально для опровержения слухов.

«Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится, я остаюсь в студии "Квартал 95", остаюсь верна сцене, так сказать.

И если вы где-либо увидите в списках мои имя, фамилию и отчество Кравец Елена Юрьевна, то знайте, что это не я, это наверняка клоны или просто однофамильцы. А я с ребятами по-прежнему остаюсь в цеху актерском и авторском. Так что до новых встреч на экранах телевизоров!", - сообщила актриса.

Напомним, что Сергей Притула рассказал делали своей госпитализации. Он признался на своей странице в Facebook, что "из всех вариантов такой травмы он выбрал наиболее сложную". Скорее всего, речь идет о тяжелой форме перелома ноги.