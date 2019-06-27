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Экс-Холостяк Иракли Макацария показал, как выглядел до занятий спортом

Экс-Холостяк Иракли Макацария показал, как выглядел до занятий спортом
13:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сам звездный красавчик регулярно показывает в своем Instagram видео с тренировок и мотивирует подписчиков заниматься спортом.

Иракли Макацария опубликовал фото до и после усиленных тренировок в своем Instagram.

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны Холостяк Иракли Макацария — настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами.

Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

Известно, что звезда шоу Холостяк обожает спорт и даже стал одним из тренеров нового сезона Зважені та щасливі на телеканале СТБ. Рука об руку с Мариной Боржемской Иракли Макацария помогает участникам сбрасывать вес и приводить жизнь в порядок. 

Экс-Холостяк Иракли Макацария рассказал об отношениях с алкоголем

Так, вчера, 26 июня, в сторис Иракли отвечал подписчикам на интересующие их вопросы. Один из пользователей попросил Макацария показать фото до тренировок и после, чтобы отследить изменения, которые происходят в результате работы над собой. Экс-Холостяк не постеснялся показать, как выглядел до усиленных занятий спортом. Разница заметна невооруженным взглядом.

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Спорт, Знаменитости, Занятие спортом, Иракли Макацария.
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