Анджелина Джоли предпочитает полную свободу в вопросах воспитания детей

Новости шоу бизнеса: 44-летняя актриса добилась главной опеки над детьми после развода с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли, безусловно, обожает своих детей. Они ездят вместе с ней в рабочие командировки, а также периодически сопровождают на светских мероприятиях. Впрочем, знакомые актрисы уверены, что иногда она "перегибает палку" в воспитании детей.

Бывшая няня, которая работала еще в доме "Джолипиттов", рассказала американскому журналу OK! некоторые подробности быта. Женщина призналась, что у Энджи часто менялось настроение и это отражалось на материнстве.

"Она мама, которая много переживает по своим личным вопросам и из-за работы. Иногда это перетекало в настоящее разрушение. Анджелина, безусловно, дает свободу детям, но иногда она контролирует каждый их шаг", - рассказал инсайдер.

Няня добавила, что у детей Анджелины и Брэда никогда не было никаких правил. "Иногда Энджи хотела продемонстрировать, что она по‑настоящему крутая мама - в такие моменты она разрешала подросткам буквально все, общалась с ними по‑взрослому. Это принесло много странных ситуаций.

Старшим детям она даже разрешала выпить немного вина. Если честно, на месте Брэда я не была бы счастлива, как Анджелина растит детей", - продолжила рассказ няня.

Анджелина Джоли до сих пор не дала развода Брэду Питту. Актер уже близок к тому, чтобы поставить бывшей жене ультиматум и запросить денежную компенсацию в случае неявки в суд. Три года назад знаменитости начали бракоразводный процесс.

Джоли отказалась от фамилии мужа, тем не менее она до сих пор не поставила свою подпись под последними документами.