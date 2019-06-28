Новый дуэт: Наталья Могилевская "спелась" с новым мужчиной

Новости шоу бизнеса: Вчера, 27 июня, Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Наталья Могилевская ведет активную жизнь в социальных сетях. На страничку артистки в Instagram подписан почти миллион пользователей. В своем профиле Наталья делится с подписчиками фотографиями из своей обычной жизни, пишет о политике и событиях в стране. Порой певица из-за соц сетей как и многие оказывается эпицентром скандальных событий. Тем не менее, фанаты остаются преданными творчеству Натальи, не смотря ни на что.

На фото артистка запечатлена не сама, а с мужчиной, которого раньше не видели в социальных сетях у певицы поклонники. В подписи к фото Могилевская объяснила, что это — ее будущий напрник по дуэту.

"Премьера! 30 июня в Одессе на Морвокзале мы впервые споем дуэтом. Мой друг и партнер — одессит Александр Цымбалюк. Звезда мировой Оперы, первая пятерка лучших голосов, его гастроли расписаны до 2023. Мы встречаемся всего пару раз в году, и впервые совпали в дате концерта. До встречи, Одесса!" — написала Могилевская под фото.

Поклонники обрадовались возможности услышать любимую певицу вместе с мировым артистом.