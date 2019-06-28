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Новый дуэт: Наталья Могилевская "спелась" с новым мужчиной

Новый дуэт: Наталья Могилевская "спелась" с новым мужчиной
09:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 27 июня, Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Наталья Могилевская ведет активную жизнь в социальных сетях. На страничку артистки в Instagram подписан почти миллион пользователей. В своем профиле Наталья делится с подписчиками фотографиями из своей обычной жизни, пишет о политике и событиях в стране. Порой певица из-за соц сетей как и многие оказывается эпицентром скандальных событий. Тем не менее, фанаты остаются преданными творчеству Натальи, не смотря ни на что.

На фото артистка запечатлена не сама, а с мужчиной, которого раньше не видели в социальных сетях у певицы поклонники. В подписи к фото Могилевская объяснила, что это — ее будущий напрник по дуэту. 

 
 
 
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Премьера! 30 июня в Одессе на Морвокзале мы впервые споём дуэтом. Мой друг и партнёр - одессит Александр Цымбалюк. Звезда мировой Оперы, первая пятерка лучших голосов, его гастроли расписаны до 2023. Мы встречаемся всего пару раз в году, и впервые совпали в дате концерта. До встречи, Одесса! #натальямогилевская #могилевская #алексанрцимбалюк #премьера #дуэт #хит #музыка2019 #лето #одесса #морвокзал

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская показала фото своего нового возлюбленного

"Премьера! 30 июня в Одессе на Морвокзале мы впервые споем дуэтом. Мой друг и партнер — одессит Александр Цымбалюк. Звезда мировой Оперы, первая пятерка лучших голосов, его гастроли расписаны до 2023. Мы встречаемся всего пару раз в году, и впервые совпали в дате концерта. До встречи, Одесса!" — написала Могилевская под фото.

Поклонники обрадовались возможности услышать любимую певицу вместе с мировым артистом.

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Музыка, Знаменитости, Дуэт, Наталья Могилевская, Артисты.
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