Джамала опубликовала фото в стильном наряде

Новости шоу бизнеса: Певица Джамала - настоящая любимица украинской публики.

Украинская певица Джамала опубликовала в своем Instagram новый снимок в стильном пиджаке.

Певица Джамала — настоящая любимица украинской публики. После победы на Евровидении 2016 она постоянно находится в центре общественного внимания, а после рождения сына Эмира-Рахмана ее как будто бы стали любить еще больше. Джамала редко делится снимками с семьей в своем Instagram, но недавно привела своего годовалого сына на съемки шоу Голос. Діти, которые проходили весной этого года.

Вчера, 27 июня, Джамала опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем певица запечатлена в стильном пиджаке с принтом под стать змеиной коже. Волосы артистки чинно уложили ровными прядями на плечи, а из аксессуаров Джа выбрала несколько колец на пальцы и сережки-кольца в уши.

"Львів — ти завжди різний, такий загадковий і гостинний водночас. Вже з нетерпінням чекаю на наш завтрашній виступ з @bobby.mcferrin та зустріч з вами. А сьогодні я буду насолоджуватися концертом неймовірної Дайани Кролл", — написала под фото певица.

Поклонники принялись обсуждать новое фото: "Прекрасная! Вся сияешь! Наслаждайся музыкой", "Обожаю, такая классная", "Яка гарнюня!", "Бажаю класно відпочити і провести час!", "Джамала, Вы очень красивая и талантливая. И у Вас прекрасное чувство стиля. Очень нравятся Ваши украшения".