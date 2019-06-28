Алина Гросу показала, как проводит отпуск в Италии

Новости шоу бизнеса: Знаменитость проводит отпуск в солнечной коммуне Рива-дель-Гарда, где, похоже, снимает новый клип.

Украинская певица Алина Гросу, которая в минувшие выходные сыграла пышную свадьбу в Италии и вышла замуж за своего тайного возлюбленного Александра, не спешит возвращаться домой.

На личной странице в Instagram Алина Гросу опубликовала снимки, на которых в легком летнем платье позирует в воде. Очевидно, эти сцены также войдут в новую работу исполнительницы.

В дни торжества исполнительница уже вспоминала о новом клипе, который получит название "Непобедима". Согласно геолокациям в постах исполнительницы, съемки видео проходили, в том числе, и на вилле Arvedi Verona, где пара сыграла свадьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #выбирайгросу в мокром платье 1|2|3 Публикация от GROSU (@alina_grosu) 26 Июн 2019 в 10:04 PDT

"Со мной в унисон дыши. Ты мне скажи… Как это красиво, когда ты плачешь… Я слезы твои заберу на удачу… Лети выше неба, ты не разобьешься… Ты непобедима, когда ты смеёшься..." - писала под постом певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С любовью из Италии #шаленаспека Публикация от GROSU (@alina_grosu) 26 Июн 2019 в 1:15 PDT

В новых постах исполнительница лишь передала своим фолловерам привет из Италии.

Как стало известно ранее, пышная свадьба поп-звезды прошла на арендованной вилле Villa Arvedi Verona в Вероне. Просторное поместье отличилось расписным интерьером и фасадом, на его территории также есть ресторан и большой задний двор с зелеными лужайками.

На свадьбе знаменитости засветились и звездные гости - певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, певица Ирина Билык с шоуменом Дмитрием Коляденко, а также ведущая Катя Осадчая.