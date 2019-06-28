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Соблазнительная Тина Кароль похвасталась акробатическими навыками

Соблазнительная Тина Кароль похвасталась акробатическими навыками
15:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 27 июня, Тина Кароль опубликовала в своих сторис в Instagram фото.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram снимок с выступления.

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

Это снимок из публикации, которую певица разместила в своем профиле еще в декабре прошлого года. На фото Тина запечатлена на сцене премии M1 Music Awards 2018, где в прошлом году она получила почетную статуэтку за лучший фан-клуб. Кадр запечатлен в момент того, как Кароль исполняет на сцене акробатический элемент в своем номере-попури.

Тина Кароль ввела поклонников в недоумение своим внешним видом

Поклонники забросали Кароль волной комплиментов: "Трюки бомба", "Это же легко", "Тина , вы лучшая!", "Так можете только вы", "Ми так не вміємо @tina_karol ще собі щось зламаємо, це тільки ти в нас так вмієш і це просто неймовірно", "Огосподи когда я вижу как ты это делаешь я думаю что ты сейчас упадешь , но не дай Бог. Любим тебя".

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Все по теме:

Тина Кароль, Знаменитости, Акробатика, Акробатические навыки.
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