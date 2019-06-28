Роскошная Мишель Андраде снялась для обложки украинского Elle

Новости шоу бизнеса: Подопечная Потапа снялась в фотосессии для украинского ELLE и рассказала о любви.

Волшебная боливийские красавица Мишель Андраде порадовала фанов не только музыкальными новинками. Певица снялась в невероятных образах!

Юная звезда примерила на себя женственные и очень чувственные латиноамериканские образы, которые подчеркнули огонь, который живет внутри Мишель. Красные, черные и ослепительно белые цвета - это однозначно ее стихия!

Также певица призналась, что за несколько последних лет она изменилась и стала по-другому понимать любовь, реагировать на чувства, бушующие в сердце:

"Каких-то пару лет назад я была суперэмоциональным человеком, но научилась контролировать свои чувства. Иногда я могу ярко выплеснуть эмоции, но уже не в таких масштабах, как раньше. Я научилась прислушиваться к себе и стараюсь не повторять ошибки прошлого. Иногда я чувствую, что во мне так много любви, что ее хватит на весь мир. Раньше я думала, что любовь — это слабость, которая мешает карьере и сбивает с пути. Но теперь я понимаю, что это невероятная энергия и сила"