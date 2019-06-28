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Роскошная Мишель Андраде снялась для обложки украинского Elle

Роскошная Мишель Андраде снялась для обложки украинского Elle
18:58 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Подопечная Потапа снялась в фотосессии для украинского ELLE и рассказала о любви.

Волшебная боливийские красавица Мишель Андраде порадовала фанов не только музыкальными новинками. Певица снялась в невероятных образах!

Юная звезда примерила на себя женственные и очень чувственные латиноамериканские образы, которые подчеркнули огонь, который живет внутри Мишель. Красные, черные и ослепительно белые цвета - это однозначно ее стихия!

 
 
 
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Сегодня очень важный для меня день!! На сайте @elle_ukraine вышло мое большое интервью! Там вы можете узнать больше обо мне, моем новом альбоме, клипе и много всего интересного! И наконец-то могу поделиться с вами нереальными фотографиями, которых бы не получилось без: Фотограф Наталия Деревицкая @photodevy Ассистент фотографа @kirill.novak Стилист Таня Козубова @tanysha_k_ Макияж @lyanayarygina Стилист по волосам @natalibraslavich

Допис, поширений Michelle Andrádе (@mishvirmish)

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Также певица призналась, что за несколько последних лет она изменилась и стала по-другому понимать любовь, реагировать на чувства, бушующие в сердце:

"Каких-то пару лет назад я была суперэмоциональным человеком, но научилась контролировать свои чувства. Иногда я могу ярко выплеснуть эмоции, но уже не в таких масштабах, как раньше. Я научилась прислушиваться к себе и стараюсь не повторять ошибки прошлого. Иногда я чувствую, что во мне так много любви, что ее хватит на весь мир. Раньше я думала, что любовь — это слабость, которая мешает карьере и сбивает с пути. Но теперь я понимаю, что это невероятная энергия и сила"

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Фотосессия, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Мишель Андраде.
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