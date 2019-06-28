Ольга Фреймут трогательно поздравила дочь с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Оля Фреймут поздравила дочь Евдокию с 2-летием.

Два года назад, 28 июня, популярная украинская телеведущая Оля Фреймут в третий раз стала мамой. Звезда украинского шоу-бизнеса родила дочь Евдокию от своего мужа, генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко.

На своей странице в Instagram-Stories Ольга опубликовала снимок маленькой Евдокии и в подписи к нему поздравила девочку с днем рождения.

Добавим, что Фреймут редко показывает лица своих младших детей и пытается этим уберечь их от чрезмерной публичности и обсуждения в социальных сетях. На снимке Евдокия со светлыми кудрявыми волосами держит в руках ромашки и играет с камешком.

"Евдокийка, с днем рождения! Какое счастье быть твоей мамой", – трогательно заявила Фреймут.

Также знаменитость пожелала, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом с девочкой.

Также Ольга в мае 2016 года родила сына Валерия от Локотко. В откровенном интервью для журнала "Караван историй" Фреймут рассказала романтическую историю о начале отношений с мужем.

"Я была в Швейцарии и посетила могилу Шанель. Она мой кумир, женщина, которой я восхищаюсь. Возле ее могилы я попросила: "Габриэль, будь моей крестной". И в тот же день Володя написал мне смс, хотя перед этим мы долго не общались. Для меня это был знак: наши судьбы сложились как пазл. Наши отношения начались с этого момента", – призналась ведущая.

Добавим, что еще Фреймут воспитывает 12-летнюю дочь Злату, отцом которой является британец Нил Митчелл. Сейчас он живет в Лондоне, а со старшим ребенком у Оли сложились очень дружеские отношения.