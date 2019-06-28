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"У вас связок нету": Лолите поставили неутешительный диагноз

"У вас связок нету": Лолите поставили неутешительный диагноз
19:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Недавно певица Лолита Милявская, имеющая проблемы со связками, обратилась к зарубежным врачам.

Те тщательно осмотрели артистку, и их вердикт буквально шокировал ее.

"Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: "У вас связок нет!" Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!" – рассказала Лолита, слова которой передает "Собеседник".

Впрочем, медики успокоили Лолиту. "Этот врач мне потом сказал: "Ты будешь петь, потому что такие примеры в мире есть!" Оказывается, это физиологический процесс, который никак не остановить", – отметила звезда.

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Европейские медики посоветовали Лолите беречь голос. К их рекомендациям она прислушалась. Перед концертами Милявская старается меньше говорить. А еще она полностью отказалась от караоке.

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Знаменитости, Звезды, Лолита, Певица, Российская певица.
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