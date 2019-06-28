Кайли Миноуг снова выиграла суд у Кайли Дженнер

Новости шоу бизнеса: Австралийская певица отсудила у своей тезки косметический бренд.

Кайли Миноуг и Кайли Дженнер почти одновременно выпустили собственные бренды.

Так совпало, что обе девушки решили назвать их своими именами, и появилось два бренда Kylie. Певица выпускает косметику для взрослых, а молодая миллиардерша продукцию для детей и их родителей.

Скандал начался еще в 2014 году. Звезды в одно время подали заявки в патентное бюро. Тогда адвокаты Миноуг начали доказывать, что Дженнер не имеет права так называть свою продукцию.

Они объяснили это тем, что Кайли Миноуг известна в мире поп-музыки, к тому же гуманитарный деятель и активист, а Дженнер всего ведущая третьесортной программы. Патентная палата США учла эти претензии и отклонила просьбу американской модели.

В 2017 году Дженнер подала в суд, чтобы оспорить это решение. И вот стало известно, что в этот раз младшая сестра Ким Кардашьян снова проиграла.