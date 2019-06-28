Ирина Шейк стала главной героиней июньского номера Vogue

Новости шоу бизнеса: Модель Ирина Шейк снялась в драматичной фотосессии для гонконгского Vogue.

33-летняя звезда мировой фешн-индустрии, которая после расставания с актером Брэдли Купером вернулась к активной модельной деятельности, появилась на страницах глянца в стильных образах из новых коллекций авторитетных брендов, в числе которых — Alexander McQueen, Fendi и Burberry.

Автором фотосессии выступил Хьюго Комте, который создал кадры в мрачных тонах.

По словам фешн-директора издания Анны Зюровой, съемка получилась драматичной, но от того не менее эффектной:

"Очень взволнована нашей новой обложкой Vogue Hong Kong June с невероятной Ириной Шейк в Burberry от Рикардо Тиши, стилизованной мной. Снято @HugoComte в Беверли-Хиллз на закате — красивом и драматичном фоне", — написала она.