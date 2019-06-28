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В Сети обсуждают очередной поцелуй Дэвида Бекхэма с дочерью

В Сети обсуждают очередной поцелуй Дэвида Бекхэма с дочерью
22:54 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дэвид Бекхэм вместе с дочкой посетил матч женского чемпионата мира.

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм не боятся публично проявлять свои родительские чувства к детям, но некоторым поклонникам это не очень нравится, о чем они неоднократно писали в комментариях к семейным фото.

Кажется, 44-летнего спортсмена не очень интересует мнение хейтеров, ведь недавно он поцеловал 7-летнюю дочь Харпер прямо в губы посреди футбольного стадиона, где проходил матч Кубка мира между командами Англии и Норвегии.

Еще до начала футбольной баталии Дэвид выглядел довольно веселым и радостным, когда публиковал в своем Instagram совместные фотографии с ребенком.

Похоже, эмоции настолько сильно захватили бывшую звезду британского футбола, что он не смог удержаться и публично поцеловал Харпер.

Внимательные фотографы успели зафиксировать этот момент, и снимок быстро распространился по сети.

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Напомним, ранее Дэвид Бекхэм опубликовал видео с дочерью, которое спровоцировало скандал.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Дэвид Бекхэм, Семья Бекхэм, Поцелуй с дочерью.
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