В Сети обсуждают очередной поцелуй Дэвида Бекхэма с дочерью

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм не боятся публично проявлять свои родительские чувства к детям, но некоторым поклонникам это не очень нравится, о чем они неоднократно писали в комментариях к семейным фото.
Кажется, 44-летнего спортсмена не очень интересует мнение хейтеров, ведь недавно он поцеловал 7-летнюю дочь Харпер прямо в губы посреди футбольного стадиона, где проходил матч Кубка мира между командами Англии и Норвегии.
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Дэвид Бекхэм пришел на стадион вместе со своей дочерью Харпер, чтобы поболеть за женскую сборную Великобритании по футболу. #davidbeckham #дэвидбекхэм #великобритания #футбол #сми #звездныеновости #unitedkingdom #детизвезд #мск #новости #семьяидети #папинадочка #beckham
Еще до начала футбольной баталии Дэвид выглядел довольно веселым и радостным, когда публиковал в своем Instagram совместные фотографии с ребенком.
Похоже, эмоции настолько сильно захватили бывшую звезду британского футбола, что он не смог удержаться и публично поцеловал Харпер.
Внимательные фотографы успели зафиксировать этот момент, и снимок быстро распространился по сети.
Напомним, ранее Дэвид Бекхэм опубликовал видео с дочерью, которое спровоцировало скандал.