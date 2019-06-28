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Пятница, 28.06.2019
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Нежный монохромный look: стильный выход избранницы Леонардо Ди Каприо
Нежный монохромный look: стильный выход избранницы Леонардо Ди Каприо

Нежный монохромный look: стильный выход избранницы Леонардо Ди Каприо

Нежный монохромный look: стильный выход избранницы Леонардо Ди Каприо
22:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 22-летняя аргентинская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо Камила Морроне посетила солнечную Барселону.

Звезда стала гостьей Недели моды 080 Barcelona Fashion и прогулялась по испанским улицам, где она попала в объективы папарацци.

Для выхода Камила, которая встречается с актером с декабря 2017 года, подготовила нежный монохромный образ, в котором она выглядела роскошно и просто одновременно.

 
 
 
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BARCELONA! Que ciudad tan linda

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

Морроне надела бежевые широкие штаны вместе с нюдовим свитером с высоким воротником. Интересно то, что в Барселоне в эти дни температура днем достигает +34 градусов, поэтому модель оделась несколько не по погоде, однако стильно. Вспомним лишь о супермоделях Кендалл Дженнер и Ирине Шейк, которые на днях обули высокие сапоги под летние платья и засветились в оригинальных образах перед объективами фотографов.

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Девушка Ди Каприо дополнила свой образ светлыми босоножками на каблуках и разбавила сплошной монохром золотыми массивными серьгами. Волосы Камила собрала в тугой пучок и сделала нюдовий макияж.

Распространяя свои рассказы из испанского города, Морроне заявила, что прекрасно провела время, исследуя Барселону.

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Знаменитости, Стиль, Звезды, Образ, Наряд, Камила Морроне.
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