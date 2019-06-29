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Артем Пивоваров показал свои детские снимки

Артем Пивоваров показал свои детские снимки
08:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В честь своего 28-летия артист решил поделиться с поклонниками своими архивными детскими фото.

Снимки певец опубликовал на страничке в Instagram.

Украинский певец в стиле нью-вейв, поп, музыкант, автор песен и саунд-продюсер Артем Пивоваров, празднует сегодня, 28 июня, свой день рождения. Артисту исполняется 28 лет. 

К слову,родился 28 июня 1991 года в городе Волчанск Харьковской области. В возрасте 12 лет поступил в музыкальную школу на класс гитары, однако бросил обучение через 3 месяца из-за несходства во взглядах с образовательной системой и преподавателями. Музыкального образования не имеет. После окончания 9 классов средней школы поступил в Волчанский медицинский колледж.

Дальнейшее образование продолжил в Национальной академии городского хозяйства в Харькове, где защитил диплом бакалавра по экологии. Уже в 2017 году переехал из Харькова в город Киев.

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Желание загадал! И это не секрет. Хочу встречать свой день рождения на сцене много лет. Спасибо моей семье, моим родным, друзьям и безусловно отдельная благодарность вам # стихийныеотри

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Знаменитости, Артист, Певец, Детские фото, Архивные снимки, Артем Пивоваров.
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