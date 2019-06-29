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Беременная Лилия Подкопаева показала заметно округлившийся животик

Беременная Лилия Подкопаева показала заметно округлившийся животик
10:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Лилия Подкопаева побывала в Национальной опере Украины, которая находится в Киеве.

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева опубликовала новые фото в своем Instagram.

Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева сейчас в основном живет и работает в Америке. Она уехала туда несколько лет назад, когда нашла свою вторую половинку. Ее дети Каролина и Тимофей живут вместе с мамой. В своем Instagram спортсменка часто делится снимками из привычной жизни. В марте она с мужем Игорем побывала на церемонии награждения премии Человек года, где и стало известно о ее новом положении — оказалось, что спортсменка снова беременна.

Новые фото с мероприятия появились в Instagram у прославленной гимнастки. На них Подкопаева попозировала с большим букетом, который прикрыл живот на одном из фото, и с артистами, что выступали на сцене.

"Работай тяжело или иди домой": Лилия Подкопаева показала тренировку в зале

"Изящество, легкость, красота, победа над силой притяжения — балет достоин многих эпитетов. Великолепный вечер подарили нам прима-балерина Кристина Шишпор, специальный гость Евгений Лагунов и солист Национальной оперы Украины Денис Недак", — написала под фото гимнастка.

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Дети, Беременность, Знаменитости, Лилия Подкопаева.
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