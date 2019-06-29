Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото

Новости шоу бизнеса: Ольга Сумская сходила на праздник в школу к своей младшей дочери Ане, которая в этом году закончила 11-й класс.

Украинская актриса Ольга Сумская показала снимок с младшей дочерью Аней в своем Instagram.

Украинская актриса Ольга Сумская в свои 52 года не может не радовать поклонников. Несмотря на довольно почтенный возраст, Народная артистка Украины продолжает радовать фанов цветущим видом. Она активно ведет свои странички в социальных сетях, где показывает снимки из обычной жизни, селфи, фотографии с мужем и детьми, а также кадры с выступлений на театральной сцене.

На днях по всей Украине прошли выпускные в школах. Снимки с выпускного появились в Instagram у актрисы. На них Ольга Сумская запечатлена вместе со своей малышкой и выглядит так всежо и молодо, что сложно поверить, будто у нее есть еще и старшая дочь.

"Ось і закінчилась школа. Прекрасні миттєвості, які запам‘ятовуються на все життя! Прощавай, рідна школа, дякуємо вчителям! Вітаємо, доця, і в добру путь до здійснення мрій!", — написала Сумская под фото.

Поклонники принялись обсуждать снимки. К числе комментаторов присоединилась и Лилия Ребрик: "Вітання!!! Ви вдвох як випускниці". Другие подписчики Ольги также поздравили Народную артистку с выпускницей с выпускницей, а некоторые отметили, что девочка выглядит грустной. Оно и не странно, ведь целая глава ее жизни подошла к концу.