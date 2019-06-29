Яна Соломко показала несколько кадров со своего нового клипа

Украинская певица Яна Соломко стала популярной после участия в первом сезоне шоу Холостяк. После окончания шоу Яна похудела, побывала телеведущей в шоу Зважені та щасливі, вышла замуж и успела стать мамой.
Сейчас, судя по информации СМИ, брак Соломко переживает не лучшие времена, но певица продолжает радовать поклонников новыми фото в своем Instagram.
Недавно Яна Соломко попала в неприятную и странную ситуацию, о которой рассказала в своем Instagram. Певицу не выпустили из Украины за неуплату алиментов несуществующему сыну. Подробнее в материале.
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Спасибо вам , мои дорогие за каждый комментарий ! За ваше мнение! За ваши советы! Это ценно для меня! Всегда есть к чему стремиться и расти... Работать над собой надо много.. Главное желание Если вы ещё не видели нашу работу, посмотрите и напишите своё мнение SOYANA- “Bora Bora” https://youtu.be/QIKNhrbJ7M0
В клипе раскрывается история любви, а сопровожается это все зажигательными латиноамериканскими мотивами. В профиле Соломко опубликовала снимок, на котором она предстала в облегающей кофточке с замком по центру и глубоким декольте, в котором можно разглядеть широкий бюст певицы.
"Спасибо вам , мои дорогие за каждый комментарий! За ваше мнение! За ваши советы! Это ценно для меня!
Всегда есть к чему стремиться и расти… Работать над собой надо много… Главное желание", — написала Яна.