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Яна Соломко показала несколько кадров со своего нового клипа

Яна Соломко показала несколько кадров со своего нового клипа
12:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 28 июня, Яна Соломко опубликовала в своем Instagram несколько новых кадров, которые были сделаны во время съемок ее нового клипа SOYANA - Bora Bora.

Украинская певица Яна Соломко стала популярной после участия в первом сезоне шоу Холостяк. После окончания шоу Яна похудела, побывала телеведущей в шоу Зважені та щасливі, вышла замуж и успела стать мамой.

Сейчас, судя по информации СМИ, брак Соломко переживает не лучшие времена, но певица продолжает радовать поклонников новыми фото в своем Instagram.

Недавно Яна Соломко попала в неприятную и странную ситуацию, о которой рассказала в своем Instagram. Певицу не выпустили из Украины за неуплату алиментов несуществующему сыну. Подробнее в материале. 

Яну Соломко не выпустили из страны: причина

В клипе раскрывается история любви, а сопровожается это все зажигательными латиноамериканскими мотивами. В профиле Соломко опубликовала снимок, на котором она предстала в облегающей кофточке с замком по центру и глубоким декольте, в котором можно разглядеть широкий бюст певицы.

"Спасибо вам , мои дорогие за каждый комментарий! За ваше мнение! За ваши советы! Это ценно для меня!

Всегда есть к чему стремиться и расти… Работать над собой надо много… Главное желание", — написала Яна.

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Клип, Знаменитости, Фото, Певица, Артистка, Яна Соломко.
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