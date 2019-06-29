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Эдгар Каминский показал трогательное фото с дочерью

Эдгар Каминский показал трогательное фото с дочерью
12:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Утром 29 июня пластический хирург растрогал поклонников совместным селфи с 3-летней дочерью.

Знаменитый пластический хирург Эдгар Каминский, который планирует развестись со своей женой, певицей группы "НеАнгелы" Славой, сделал сюрприз поклонникам, показав редкое фото с дочерью Лаурой.

Как рассказывала Слава в предыдущих интервью, Эдгар не любит публиковать фотографии своих детей в социальные сети, чтобы уберечь их от излишней публичности и обсуждения.

Каминский показал нежную фотографию на своей странице в Instagram. На ней звездный папа позирует в постели с маленькой Лаурой, которая забавно смотрит в камеру. 

 
 
 
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Наше утро Our morning

Публикация от Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

"Наше утро. Our morning", – лаконично прокомментировал фото Эдгар.

Пользователи в сети также поражены снимком с дочерью и предполагают, на кого больше похожа Лаура. 

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"Маленькая Слава", "Папина доченька", "У вас очень красивые дети, такие же, как родители", "Копия мамы, но папина", – пишут поклонники.

Также супруги воспитывают 4-летнего мальчика Леонарда. Пока неизвестно, как экс-влюбленные будут делить опеку над детьми. Отметим, что судебное заседание перенесли на 1 июля и сделали закрытым от журналистов.

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Дети, Знаменитости, Эдгар Каминский, Слава Каминская, Фото с дочерью.
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