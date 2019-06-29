Стало известно, почему Регина Тодоренко пойдет на собственную свадьбу без белья

Новости шоу бизнеса: На этот раз, певица и ведущая заявила, что забыла купить очень важный элемент нижнего белья.

Как оказалось, девушка просто забыла его купить.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг российский музыкант Влад Топалов поженились еще в октябре прошлого года. Тогда Регине оставалось всего каких-то два месяца до рождения их с Владом первенца. Роспись прошла тихо и почти бесшумно, да так, что в СМИ об этом узнали лишь спустя некоторое время после того, как это произошло. 5 декабря Тодоренко и Топалов впервые стали родителями и сейчас воспитывают уже полугодовалого сына Мишу.

Сейчас Регина, решила провести свадьбу, как говорится, во всей красе и со всеми традициями, поскольку раньше они с Владом просто расписались и громких церемоний не устраивали. По словам Регины, она не хотела выходить замуж с беременным животом.

Ведется активная подготовка и Тодоренко с удовольствием делится подробностями.

Начали дружно плакать, потом смеяться, после организовалась всеобщая история) Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них.