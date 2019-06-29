Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании

Новости шоу бизнеса: Новые снимки с Вениамином Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Популярная украинская певица Тина Кароль редко публикует снимки со своим сыном, 10-летним Вениамином Огиром. Как известно, мальчик учится в Великобритании, где у учеников начались летние каникулы. Последний день школы стал особенным поводом сделать поклонникам сюрприз и показать своего первенца.

На фото сын певицы позирует в школьном костюме, элегантном галстуке и кепке с эмблемой своего учебного заведения. В руках 10-летний мальчик держит учебник. "Последний день школы", – отметила Кароль в подписи.

Ранее в интервью в "Светской жизни" артистка рассказала, что Вениамин в Великобритании посещает украинский клуб, танцует казацкие танцы и живет в украинской семье, где общается только на украинском. Тина добавила, что мальчик говорит на родном языке, но уже с акцентом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram «Мій герой!» —Тіна Кароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 28 Июн 2019 в 2:44 PDT

Он пошел в школу и не знал английского. Он месяц молчал и пристраивался, но это все было его желание. Я всегда его спрашивала, возможно, он хочет домой, может, что-то решить. Я очень часто там была, сейчас уже реже. Так, он идет впереди своих ровесников здесь, в Украине, – рассказывала звездная мама.

Сын Тины Кароль является чрезвычайно талантливым парнем, который может похвастаться хорошим образованием в различных направлениях. Ранее он показывал свою игру на фортепиано, перед тем обратившись к зрителям на английском языке.

Интересно то, что поклонники часто сравнивают Вениамина и Тину Кароль, подчеркивая их сходство. Так, певица опубликовала еще и свои архивные снимки.