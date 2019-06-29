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Ева Лонгория с сыном снялись для обложки журнала Parents: нежные фото

Ева Лонгория с сыном снялись для обложки журнала Parents: нежные фото
22:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория снялась в семейной фотосессии с годовалым сыном Сантьяго для журнала Parents.

В интервью для августовского выпуска журнала Parents Лонгория рассказала о характере Сантьяго, а также упомянула о трудностях материнства и совмещение работы с уходом за ребенком.

На своей странице в Instagram знаменитость сообщила о съемках для обложки издания.

Так, по словам Евы главное в начале после рождения ребенка – это не жалеть себя.

 
 
 
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Thank you @parents magazine! ・・・ Cuteness overload behind the scenes of our August cover shoot with actress @EvaLongoria and her 1-year-old son, Santiago Enrique. Read her full interview at the link in bio.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Возвращаться к работе после родов было очень тяжело. Не так-то просто кормить ребенка в перерывах между съемками, сцеживать и постоянно чувствовать недосып. Секрет в том, чтобы не жалеть себя и не останавливаться, а просто продолжать выполнять свои обязанности, – сказала актриса.

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Ева Лонгория добавила, что у Сантьяго очень милый и спокойный характер. Поэтому особых хлопот у нее и мужа Хосе Бастона нет.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Ева Лонгория, Голливудская актриса.
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