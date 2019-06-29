Ева Лонгория с сыном снялись для обложки журнала Parents: нежные фото

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория снялась в семейной фотосессии с годовалым сыном Сантьяго для журнала Parents.

В интервью для августовского выпуска журнала Parents Лонгория рассказала о характере Сантьяго, а также упомянула о трудностях материнства и совмещение работы с уходом за ребенком.

На своей странице в Instagram знаменитость сообщила о съемках для обложки издания.

Так, по словам Евы главное в начале после рождения ребенка – это не жалеть себя.

Возвращаться к работе после родов было очень тяжело. Не так-то просто кормить ребенка в перерывах между съемками, сцеживать и постоянно чувствовать недосып. Секрет в том, чтобы не жалеть себя и не останавливаться, а просто продолжать выполнять свои обязанности, – сказала актриса.

Ева Лонгория добавила, что у Сантьяго очень милый и спокойный характер. Поэтому особых хлопот у нее и мужа Хосе Бастона нет.