Сестра Светланы Лободы вышла замуж: детали

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 29 июня, родная сестра певицы Светланы Лободы вышла замуж.

В семье Светланы Лободы произошло радостное событие - сестра певицы, 28-летняя Ксения вышла замуж.

Невеста опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлена в облегающем платье и с фатой. В руках у нее - красно-белые воздушные шарики.

"Ну здравствуй новая жизнь. Спасибо мои любимые за прекрасный праздник", - написала Ксения. Личность избранника девушка не афиширует.

Светлана приехала на свадьбу сестры вместе со своей старшей дочерью Евой.

"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", - написала днем ранее певица.