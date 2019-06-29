Скачать
Суббота, 29.06.2019
Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе
Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе
Барабанщика Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением
Барабанщика Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением

Сестра Светланы Лободы вышла замуж: детали

Сестра Светланы Лободы вышла замуж: детали
21:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 29 июня, родная сестра певицы Светланы Лободы вышла замуж.

В семье Светланы Лободы произошло радостное событие - сестра певицы, 28-летняя Ксения вышла замуж.

Невеста опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлена в облегающем платье и с фатой. В руках у нее - красно-белые воздушные шарики.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Ну здравствуй новая жизнь p.s.спасибо мои любимые за прекрасный праздник

Допис, поширений Ksusha Loboda (@ksushka_loboda_)

"Ну здравствуй новая жизнь. Спасибо мои любимые за прекрасный праздник", - написала Ксения. Личность избранника девушка не афиширует.

Светлана приехала на свадьбу сестры вместе со своей старшей дочерью Евой.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

В новом амплуа: Лилия Ребрик сильно изменилась

"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", - написала днем ранее певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Звезды, Певица, Светлана Лобода, Украинская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
04 "ПАСЕ феерично "прославилась": Арьев рассказал о реакции СМИ на возвращение РФ
05 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Макрон планирует встретиться с Путиным
Макрон планирует встретиться с Путиным
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
ЕС сможет торговать с Ираном в обход санкций США
ЕС сможет торговать с Ираном в обход санкций США
В США жестоко расстреляли популярного рэпера
В США жестоко расстреляли популярного рэпера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь