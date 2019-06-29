Сестра Светланы Лободы вышла замуж: детали

В семье Светланы Лободы произошло радостное событие - сестра певицы, 28-летняя Ксения вышла замуж.
Невеста опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлена в облегающем платье и с фатой. В руках у нее - красно-белые воздушные шарики.
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Ну здравствуй новая жизнь p.s.спасибо мои любимые за прекрасный праздник
"Ну здравствуй новая жизнь. Спасибо мои любимые за прекрасный праздник", - написала Ксения. Личность избранника девушка не афиширует.
Светлана приехала на свадьбу сестры вместе со своей старшей дочерью Евой.
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мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато #поразамуж
"Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", - написала днем ранее певица.