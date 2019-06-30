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В украинской обновке: канадская певица Селин Дион в джинсах бренда Ksenia Schnaider

В украинской обновке: канадская певица Селин Дион в джинсах бренда Ksenia Schnaider
09:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса: Все больше талантливых украинских дизайнеров получают бешеную популярность заграницей.

Особое внимание можно уделить одним из числа самых известных мировых знаменитостей, которые выбирают наряды украинского производства и появляются на публике.

На днях папарацци сфотографировали популярную певицу Селин Дион на прогулке в Париже в интересном образе. Для выхода звезда надела асимметричные джинсы из коллекции украинского бренда Ksenia Schnaider, стоимостью в 395 долларов.

Об этом сообщила сама дизайнер на своей странице в Instagram. Интересно, что Селин подвернула джинсы так, чтобы они выглядели более асимметричнее. Это стало началом нового тренда следующего сезона? Вероятнее всего, что да! Ведь певица пользуется бешеной популярностью во всем мире.

 
 
 
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CELINE DION wearing Asymmetrical Jeans by #kseniaschnaider

Публикация от KSENIASCHNAIDER (@kseniaschnaider)

Дополнили образ Дион топ из розового настоящего страусиного перья Attico (цена - около двух тысяч долларов), меховые босоножки Manolo Blahnik, сумка и солнцезащитные очки от Fendi.

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Не только Селин Дион появилась в одежде украинского производителя. На днях самая богатая миллиардерша в мире Кайли Дженнер поразила соблазнительным образ в юбке-шортах бренда CULTNKD. Автором "skort" является львовянка Мэри Семенченко (Фуртас).

 
 
 
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Hello Monday..

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Известно, что такой элемент гардероба примеряли многие знаменитости, но выход именно Кайли принес необычайный успех для бренда. Добавим, что снимок в total black look Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram, где он за 4 дня набрал более 8 миллионов предпочтений.

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Все по теме:

Селин Дион, Джинсы, 20, Канадская певица, Ksenia Schnaider.
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