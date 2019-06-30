В украинской обновке: канадская певица Селин Дион в джинсах бренда Ksenia Schnaider

Новости шоу бизнеса: Все больше талантливых украинских дизайнеров получают бешеную популярность заграницей.

Особое внимание можно уделить одним из числа самых известных мировых знаменитостей, которые выбирают наряды украинского производства и появляются на публике.

На днях папарацци сфотографировали популярную певицу Селин Дион на прогулке в Париже в интересном образе. Для выхода звезда надела асимметричные джинсы из коллекции украинского бренда Ksenia Schnaider, стоимостью в 395 долларов.

Об этом сообщила сама дизайнер на своей странице в Instagram. Интересно, что Селин подвернула джинсы так, чтобы они выглядели более асимметричнее. Это стало началом нового тренда следующего сезона? Вероятнее всего, что да! Ведь певица пользуется бешеной популярностью во всем мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram CELINE DION wearing Asymmetrical Jeans by #kseniaschnaider Публикация от KSENIASCHNAIDER (@kseniaschnaider) 28 Июн 2019 в 7:40 PDT

Дополнили образ Дион топ из розового настоящего страусиного перья Attico (цена - около двух тысяч долларов), меховые босоножки Manolo Blahnik, сумка и солнцезащитные очки от Fendi.

Не только Селин Дион появилась в одежде украинского производителя. На днях самая богатая миллиардерша в мире Кайли Дженнер поразила соблазнительным образ в юбке-шортах бренда CULTNKD. Автором "skort" является львовянка Мэри Семенченко (Фуртас).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello Monday.. Публикация от Kylie (@kyliejenner) 24 Июн 2019 в 12:04 PDT

Известно, что такой элемент гардероба примеряли многие знаменитости, но выход именно Кайли принес необычайный успех для бренда. Добавим, что снимок в total black look Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram, где он за 4 дня набрал более 8 миллионов предпочтений.