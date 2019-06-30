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Американская звезда показала, какой была ровно 12 лет назад

Американская звезда показала, какой была ровно 12 лет назад
09:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Майли Сайрус выложила несколько архивных фотографий.

Когда то американская поп-исполнительница начинала свой путь в шоу-бизнесе в роли популярной певицы Ханны Монтаны. Она стала героиней однойменного сериала для подростков, который выпускался на канале Disney с 2006 по 2011 года. После нашумевшего ситкома, Сайрус стала найболее узнаваемой.

На официальной странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором показана разница во внешности за 12 лет.

"Она появилась 12 лет назад в этот день", - подписала коллаж из снимков Майли Сайрус.

 
 
 
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SHE CAME .... 12 years ago today.

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

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Подписчики прокомментировали пост позитивными откликами: "Ханна Монтана - поп-королева", "Я вырос на этом шоу", "Мы любим тебя любую".

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Все по теме:

Майли Сайрус, До и после, Архивное фото, Американская артистка, 12 лет.
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