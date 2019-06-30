Американская звезда показала, какой была ровно 12 лет назад

Когда то американская поп-исполнительница начинала свой путь в шоу-бизнесе в роли популярной певицы Ханны Монтаны. Она стала героиней однойменного сериала для подростков, который выпускался на канале Disney с 2006 по 2011 года. После нашумевшего ситкома, Сайрус стала найболее узнаваемой.
На официальной странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором показана разница во внешности за 12 лет.
"Она появилась 12 лет назад в этот день", - подписала коллаж из снимков Майли Сайрус.
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Подписчики прокомментировали пост позитивными откликами: "Ханна Монтана - поп-королева", "Я вырос на этом шоу", "Мы любим тебя любую".