Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений
Гройсман: Украинская молодежь - настоящий локомотив изменений
Украинские борчихи выиграли больше всех медалей на Европейских играх-2019
Украинские борчихи выиграли больше всех медалей на Европейских играх-2019
В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины
В возрасте 98 лет скончалась народная артистка Украины

Виктор Павлик ошеломил публику своим признанием: "Это судьба"

Виктор Павлик ошеломил публику своим признанием: "Это судьба"
13:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Решение покинуть семью украинскому артисту далось нелегко.

В то же время артист заверил, что экс-жене Ларисе он оставил абсолютно все состояния, в частности, квартиру в столице. После того, как певец закрутил роман с Екатериной Репяховой, он переехал в ее арендованное жилье в Киеве и назначил девочку концертным директором.

"Я знаю, что им нелегко и больно. Особенно Ларисе. Она реально осталась одна. С Павлом, но одна. Я оставил им квартиру. Оставил абсолютно все", - рассказал Виктор Павлик.

Вспомнил артист и первую встречу с 25-летней Екатериной. Девушка, которая была его страстной поклонницей и с детства слушала песни Виктора Павлика, нашла певца в Николаеве. После выступления Екатерина Репяхова подарила роскошный букет цветов своему кумиру и открытку, в которой призналась в любви. В холле отеля, где остановился на время гастролей Виктор Павлик, ей пришлось прождать более 3 часов, однако встреча стала судьбоносной: после этого пара начала переписываться и встречаться.

"Это судьба! Я в это верю, что это судьба. Потому что она ждала 3 часа и уже заходила в номер, закрывала дверь, а я в этот момент выходил на этаж, увидел ее издалека и крикнул: "Эй, девушка!", - вспомнил Виктор Павлик.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Здорово отдыхаем перед тяжёлым туром @viktorpavlik

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

Артист уверяет, что о свадьбе говорить еще рано. Виктор Павлик подарил любимой кольцо, однако идти с ней к алтарю не спешит, говоря поговоркой "Поживем - увидим". В то же время певец анонсировал, что вскоре его поклонники услышат новую песню, которую он записал на волне новых чувств. Однако трек Виктора Павлика не о любви между мужчиной и женщиной, а о любви дочери и отца.

Виктор Павлик на "Х-Факторе": участник или судья?
Виктор Павлик на "Х-Факторе": участник или судья? Читать полностью

Что известно о новом романе Виктора Павлика?

Более трех лет Виктор Павлик встречался с почти на 30 лет младшей Екатериной Репяховой. Пара не спешила объявлять о своем романе и, когда информация просочилась в СМИ, артист подтвердил все слухи. Сама Екатерина призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного любимого и просто не афишировала свои отношения.

Впервые о Викторе Павлике девушка услышала во время семейных отдыхов в Трускавце. Тогда певец часто приезжал в курортный город, а Екатерина Репяхова с родителями часто посещали его выступления. Окончив университет, зажигательная украинка из Днепра решила все же признаться певцу в своих чувствах. Произошло это в Николаеве, во время его концерта. После встречи пара длительное время общалась, а Виктор Павлик постепенно знакомил родных с новой избранницей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Самое дорогое, что есть в моей жизни #деньрождения #днепр #25лет #любовь #семья

Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate)

Девушка Виктора Павлика: кто такая Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова не скрывает, что не все ее родственники восприняли этот роман серьезно. Родные не были уверены, что 53-летний бойфренд решится покинуть свою семью. Однако все же это произошло и почти 2 года Виктор Павлик с Екатериной живут в съемной квартире. Девушка уже подружилась с детьми артиста, а вот младший Павел отказывается с ней общаться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Помолвка, Виктор Павлик, Романтические отношения, Екатерина Репьяхова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
05 Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса
Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса
Расставание - карьере не помеха: Ирину Шейк признали лучшей моделью для рекламы купальников
Расставание - карьере не помеха: Ирину Шейк признали лучшей моделью для рекламы купальников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь