Виктор Павлик ошеломил публику своим признанием: "Это судьба"

Новости шоу бизнеса: Решение покинуть семью украинскому артисту далось нелегко.

В то же время артист заверил, что экс-жене Ларисе он оставил абсолютно все состояния, в частности, квартиру в столице. После того, как певец закрутил роман с Екатериной Репяховой, он переехал в ее арендованное жилье в Киеве и назначил девочку концертным директором.

"Я знаю, что им нелегко и больно. Особенно Ларисе. Она реально осталась одна. С Павлом, но одна. Я оставил им квартиру. Оставил абсолютно все", - рассказал Виктор Павлик.

Вспомнил артист и первую встречу с 25-летней Екатериной. Девушка, которая была его страстной поклонницей и с детства слушала песни Виктора Павлика, нашла певца в Николаеве. После выступления Екатерина Репяхова подарила роскошный букет цветов своему кумиру и открытку, в которой призналась в любви. В холле отеля, где остановился на время гастролей Виктор Павлик, ей пришлось прождать более 3 часов, однако встреча стала судьбоносной: после этого пара начала переписываться и встречаться.

"Это судьба! Я в это верю, что это судьба. Потому что она ждала 3 часа и уже заходила в номер, закрывала дверь, а я в этот момент выходил на этаж, увидел ее издалека и крикнул: "Эй, девушка!", - вспомнил Виктор Павлик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Здорово отдыхаем перед тяжёлым туром @viktorpavlik Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate) 23 Июн 2019 в 10:44 PD

Артист уверяет, что о свадьбе говорить еще рано. Виктор Павлик подарил любимой кольцо, однако идти с ней к алтарю не спешит, говоря поговоркой "Поживем - увидим". В то же время певец анонсировал, что вскоре его поклонники услышат новую песню, которую он записал на волне новых чувств. Однако трек Виктора Павлика не о любви между мужчиной и женщиной, а о любви дочери и отца.

Что известно о новом романе Виктора Павлика?

Более трех лет Виктор Павлик встречался с почти на 30 лет младшей Екатериной Репяховой. Пара не спешила объявлять о своем романе и, когда информация просочилась в СМИ, артист подтвердил все слухи. Сама Екатерина призналась, что еще в 2016 году она получила кольцо от звездного любимого и просто не афишировала свои отношения.

Впервые о Викторе Павлике девушка услышала во время семейных отдыхов в Трускавце. Тогда певец часто приезжал в курортный город, а Екатерина Репяхова с родителями часто посещали его выступления. Окончив университет, зажигательная украинка из Днепра решила все же признаться певцу в своих чувствах. Произошло это в Николаеве, во время его концерта. После встречи пара длительное время общалась, а Виктор Павлик постепенно знакомил родных с новой избранницей.

Екатерина Репяхова не скрывает, что не все ее родственники восприняли этот роман серьезно. Родные не были уверены, что 53-летний бойфренд решится покинуть свою семью. Однако все же это произошло и почти 2 года Виктор Павлик с Екатериной живут в съемной квартире. Девушка уже подружилась с детьми артиста, а вот младший Павел отказывается с ней общаться.