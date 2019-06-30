Сергей Бабкин поделился впечатлениями о родах

Новости шоу бизнеса: Известный певец Сергей Бабкин и его жена Снежана 18 июня третий раз стали родителями.

У пары родился сын Елисей. В интервью "Светской жизни" звездная пара рассказала, как прошли беременность и роды.

Малыш появился в киевском роддоме. На родах присутствовал и сам Сергей Бабкин. Для Снежаны это было принципиально, она считает, что совместное пребывание в родзале способствует укреплению семьи. Сергей согласился с этим и добавил, что мужчина должен видеть как нелегко приходится женщине в этот момент. Также певец поделился своими впечатлениями от увиденного на родах.

"Я подумал, что это кишки! Анестезиолог мне сказал, что уже можно посмотреть. Я заглянул, и сначала не мог понять, на что я смотрю. А потом я понял, что это наш малыш, такой беленький-фиолетово-синенький!", - признался Сергей Бабкин.

Снежана Бабкина рассказала, что Елисей больше похож на отца. И отметила, что у нее была довольно легкая беременность, которая прошла незаметно.

"Беременность была быстрой, потому что был тур. Вот как начался тур с началом беременности, так и закончился. Было трудно местами, но классно", - рассказала жена музыканта.