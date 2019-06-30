Подписчики Бритни Спирс возмущены: певица использует фотошоп

Бритни Спирс сейчас уделяет все свободное время любимому Сэму Асгари, спорту и отдыху.
Об этом она активно рассказывает на своей странице в Instagram.
Так, 37-летняя певица предстала в довольно неактуальном образе на сегодня, который напоминает одежду Бритни в клипе Baby One More Time. Однако музыкальный ролик был выпущен в 2009 году.Поклонники в комментариях поинтересовались, что происходит со Спирс.
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I went shade shopping today but found nothing !!!! Oh well ..... but I did find a nice bracelet !!!!!!
"Когда тебе 40, а одеваешься ты на 18", "Эта юбка тебе не идет", "Бритни, с тобой все хорошо?", – пишут пользователи в сети, которые также обратили внимание на уменьшенную талию певицы. Из-за неправильной перспективы сзади звезды, поклонники возмущены из-за использования фотошопа.
"Я поехала на шопинг, но ничего не нашла, только этот браслет", – добавила в подписи артистка.