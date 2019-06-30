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СМИ: Кайли Дженнер снова беременна

СМИ: Кайли Дженнер снова беременна
20:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кайли Дженнер случайно сказала, что беременна вторым ребенком.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер не скрывает факт, что хотела бы стать матерью во второй раз. Поклонники неоднократно подозревали звезду в беременности, а на днях ее сестра Хлои Кардашьян сняла короткий ролик, где на фоне Кайли случайно сказала: "Я беременна".

Об этом сообщает британское издание Mirror.

На своей странице в Instagram Хлои снимала видео в Stories. На одном из роликов видно торт, который заказали ко дню рождения Кардашьян.

Именно в коротком видео на фоне можно услышать признание в беременности. Поклонники сразу распознали голос, принадлежавший Кайли Дженнер.

Однако Кайли Дженнер, которая воспитывает 18-месячную девочку Сторми со своим любимым Трэвисом Скоттом, часто демонстрирует свою фигуру в социальных сетях. Звезда не выглядит беременной из-за плоского живота и узкой талии. Так что, по мнению фанов, вторая беременность Кайли – не более, чем слухи.

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В конце апреля любимый Кайли Дженнер праздновал свой день рождения и, приветствуя его в социальной сети, звезда написала "Займемся любовью и заведем еще одного ребенка", чем заинтриговала своих поклонников.

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Знаменитости, Звезды, Instagram звезд, Кайли Дженнер.
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