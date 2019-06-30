Редкий кадр: Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным

Новости шоу бизнеса: Александр Пономарев поздравил всех с Днем молодежи, опубликовал редкое фото с Кузьмой Скрябиным.

Украинский певец Александр Пономарев поделился с поклонниками архивным снимком с Андреем Кузьменко – солистом группы "Скрябин", который погиб в 2015 году.

Пономарев опубликовал архивный снимок на своей странице в Instagram.

На раритетном кадре со Скрябиным мужчины появились в казацких образах, примерив красные штаны, шапки и сапоги. Тогда мужчины сфотографировались во время съемок популярного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Раритетной фотографией артист решил поздравить поклонников с Днем молодежи, который отмечается в Украине 30 июня.

"Поздравляю с Днем молодежи!" – лаконично написал в подписи Пономарев.