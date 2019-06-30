Редкий кадр: Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным

Украинский певец Александр Пономарев поделился с поклонниками архивным снимком с Андреем Кузьменко – солистом группы "Скрябин", который погиб в 2015 году.
Пономарев опубликовал архивный снимок на своей странице в Instagram.
На раритетном кадре со Скрябиным мужчины появились в казацких образах, примерив красные штаны, шапки и сапоги. Тогда мужчины сфотографировались во время съемок популярного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".
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Вітаю з Днем Молоді ! #скрябін #пономарьов #україна #деньмолоді #foto #life
Раритетной фотографией артист решил поздравить поклонников с Днем молодежи, который отмечается в Украине 30 июня.
"Поздравляю с Днем молодежи!" – лаконично написал в подписи Пономарев.