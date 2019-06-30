Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Редкий кадр: Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным
Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным

Редкий кадр: Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным

Редкий кадр: Александр Пономарев поделился старым снимком с Кузьмой Скрябиным
22:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Александр Пономарев поздравил всех с Днем молодежи, опубликовал редкое фото с Кузьмой Скрябиным.

Украинский певец Александр Пономарев поделился с поклонниками архивным снимком с Андреем Кузьменко – солистом группы "Скрябин", который погиб в 2015 году.

Пономарев опубликовал архивный снимок на своей странице в Instagram.

На раритетном кадре со Скрябиным мужчины появились в казацких образах, примерив красные штаны, шапки и сапоги. Тогда мужчины сфотографировались во время съемок популярного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Вітаю з Днем Молоді ! #скрябін #пономарьов #україна #деньмолоді #foto #life

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Раритетной фотографией артист решил поздравить поклонников с Днем молодежи, который отмечается в Украине 30 июня.

Сергей Бабкин поделился впечатлениями о родах

"Поздравляю с Днем молодежи!" – лаконично написал в подписи Пономарев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певец, Александр Пономарев, Андрей Кузьменко, Украинский певец, Кузьма Скрябин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
05 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы
Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь