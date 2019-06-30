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Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы

Пенелопа Крус побывала на публичном мероприятии в Лондоне: наряд актрисы
22:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В субботу, 29 июня, в Лондоне состоялся паблик-ток In goop Health, ведущей которого стала основательница сервиса Goop, голливудская актриса Гвинет Пэлтроу.

На мероприятие пришло немало знаменитостей, среди которых – актриса Пенелопа Крус и легендарная модель, которая повлияла на индустрию моды и стала иконой стиля 60-х годов, Твигги.

Для выхода Пенелопа подготовила яркий образ, который состоял из длинного платья-рубашки насыщенного изумрудного цвета. Дополнили "аутфит" Крус белые остроносые туфли и клатч в тон обуви.

Зато Гвинет сделала акцент красный костюм из коллекции Delpozo и желтыми лодочками Christian Louboutin.

 
 
 
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Goop Event #goop #IngoopHealth #mua #londonmakeupartist #wakeupandmakeup #nomakeupmakeup #powerfulwomen #events #london #gwynethpaltrow #goopglow #lifestylebrand #twiggy #penelopecruz

Допис, поширений Rachel Fudge (@rachelfudge_makeup)

Добавим, Гвинет Пэлтроу регулярно попадает в скандалы в отношении продуктов, которые продает на своем сайте – лайстайл-платформе Goop.

СМИ: Кайли Дженнер снова беременна

К примеру витамины для беременных и кормящих женщин, которые она продавала на своем сайте, превысили рекомендованные дозировки. Витамины под названием The Mother Load, по мнению гинекологов и эндокринологов, содержат большое количество витамина A, способного навредить как матери, так и ребенку. Также специалисты крупнейшего портала о беременности в США Baby Center отмечают, что медицинский препарат может привести к серьезным внутриутробным порокам во время беременности.

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Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Звезды, Гвинет Пелтроу, Пенелопа Крус, Испанская актриса.
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