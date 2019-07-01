Маша Ефросинина поделилась редким снимком сына

Новости шоу бизнеса: Ведущая Маша Ефросинина показала подросшего ребенка.

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина покорила сеть трогательным снимком, сделанным со своим сыном. Его она опубликовала в Instagram.

«Когда наш папа неожиданно взял и сделал крутое фото», — говорится в подписи.

На снимке Ефросинина позирует вместе с сыном на фоне реки и большого и красивого замка. Это стало причиной умиления со стороны украинцев.

«Невероятные», «Маша стала еще краше», «замечательное фото. Папа молодец», «классное фото и пейзаж», «я там была – там очень красиво», «что может быть лиричнее мамы с сином», «мило, жизнерадостно, оптимистично», — пишут они.