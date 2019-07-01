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Маша Ефросинина поделилась редким снимком сына
Маша Ефросинина поделилась редким снимком сына

Маша Ефросинина поделилась редким снимком сына

Маша Ефросинина поделилась редким снимком сына
04:54 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущая Маша Ефросинина показала подросшего ребенка.

Украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина покорила сеть трогательным снимком, сделанным со своим сыном. Его она опубликовала в Instagram.

«Когда наш папа неожиданно взял и сделал крутое фото», — говорится в подписи.

На снимке Ефросинина позирует вместе с сыном на фоне реки и большого и красивого замка. Это стало причиной умиления со стороны украинцев.

«Невероятные», «Маша стала еще краше», «замечательное фото. Папа молодец», «классное фото и пейзаж», «я там была – там очень красиво», «что может быть лиричнее мамы с сином», «мило, жизнерадостно, оптимистично», — пишут они.

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Маша Ефросинина, Семья Ефросининой, Сын Ефросининой.
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