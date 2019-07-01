Тина Кароль очаровала фанатов соблазнительным образом

Новости шоу бизнеса: Вчера, 30 июня, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый пляжный снимок.

Украинская певица Тина Кароль — настоящая любимица публики. Ее творчество не знает границ, ведь композиции артистки слушают далеко за пределами нашей страны. Благодаря виртуозным вокальным навыкам и лирическим душевным песням, ее треки трогают огромную аудиторию, а слова становятся для многих настоящими мантрами по жизни. Многие фанаты увековечивают строчки из ее песен и портреты Тины на своем теле в виде татуировок.

На фото она надела белый костюм, состоящий из топа с длинными рукавами и коротких шортиков. Наряд подчеркнул идеальную фигуру знаменитости. Тина прилегла на белый песок и приняла позу, схожую на хищную кошку. Фанаты были сражены наповал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @spromojna Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 29 Июн 2019 в 11:59 PDT

Поклонники стали обсуждать новую публикацию: "Как будто охотишься на кого-то", "Поза львицы, взгляд орлицы", "Мне кажется, у меня появилась еще одна любимая фотосессия", "Львица перед нападением…. Кто жертва?", "Ух, какой взгляд. Мне аж страшно стало", "Тина, а где рыбак, что такая русалка выплыла на берег?", "Хочу быть этим песком", "Мама-кошка".