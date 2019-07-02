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Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж
Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж

Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж

Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж
13:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 1 июля, на своей страничке в Instagram, артистка опубликовала фотографию, где выглядит до неузнаваемости красивой и непривычной публике.

Знаменитая украинская артистка и звезда "Евровидения" Верка Сердючка (Андрей Данилко) удивила новым образом.

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, недавно вернулся с Евровидения 2019, которое проходило в Израиле. Он подготовил для поклонников немало сюрпризов. Сначала певец в очередной раз занял кресло судьи в 10 сезоне шоу "Х-фактор" на СТБ, а теперь решил удивить всех неожиданной сменой имиджа своего персонажа.

Все уже привыкли, что знаменитая Верка Сердючка выступает в одном и том же амплуа на протяжении многих лет — в огромных очках, со звездой на голове и серебристом костюме. 

 
 
 
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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

На новом снимке Сердючка позирует в ярко-красном платье на фоне леса и держит в одной руке череп, а в другой маленькую сову. Но самые главные изменения коснулись ее прически. Певица примеряла светлый парик средней длины с короткой челкой, украсив голову розовой повязкой.

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С чем связана такая резкая смена имиджа, пока что неизвестна. Поклонники все же склоняются к тому, что такое амплуа подобрано для новых съемок. Но в любом случае фанатам явно по душе новый образ Верки Сердючки и ее уже завалили комплиментами.

"КАК ЖЕ Я ВАС ОБОЖАЮ", "БОГИНЯ", "Красота-страшная сила!", "Ой, ну красавица, коса до пояса!!", "Когда тебе грустно, тяжело, ты просто включаеш песню..Хорошо, все будет хорошо. И в жизнь приходят яркие краски..все сразу меняется. Спасибо Вам Огромное".

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Андрей Данилко, Верка Сердючка, Знаменитости, Имидж.
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