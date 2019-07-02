Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Вчера, 1 июля, на своей страничке в Instagram, артистка опубликовала фотографию, где выглядит до неузнаваемости красивой и непривычной публике.

Знаменитая украинская артистка и звезда "Евровидения" Верка Сердючка (Андрей Данилко) удивила новым образом.

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, недавно вернулся с Евровидения 2019, которое проходило в Израиле. Он подготовил для поклонников немало сюрпризов. Сначала певец в очередной раз занял кресло судьи в 10 сезоне шоу "Х-фактор" на СТБ, а теперь решил удивить всех неожиданной сменой имиджа своего персонажа.

Все уже привыкли, что знаменитая Верка Сердючка выступает в одном и том же амплуа на протяжении многих лет — в огромных очках, со звездой на голове и серебристом костюме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 30 Июн 2019 в 7:34 PDT

На новом снимке Сердючка позирует в ярко-красном платье на фоне леса и держит в одной руке череп, а в другой маленькую сову. Но самые главные изменения коснулись ее прически. Певица примеряла светлый парик средней длины с короткой челкой, украсив голову розовой повязкой.

С чем связана такая резкая смена имиджа, пока что неизвестна. Поклонники все же склоняются к тому, что такое амплуа подобрано для новых съемок. Но в любом случае фанатам явно по душе новый образ Верки Сердючки и ее уже завалили комплиментами.

"КАК ЖЕ Я ВАС ОБОЖАЮ", "БОГИНЯ", "Красота-страшная сила!", "Ой, ну красавица, коса до пояса!!", "Когда тебе грустно, тяжело, ты просто включаеш песню..Хорошо, все будет хорошо. И в жизнь приходят яркие краски..все сразу меняется. Спасибо Вам Огромное".