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Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри
19:24 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Для сына Меган Маркл и принца Гарри, который родился 6 мая, проведут обряд крещения в день, когда ему исполнится два месяца — 6 июля.

Как сообщает People, крещение состоится в частной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке. Ее молодые родители выбрали, чтобы сохранить частный характер таинства в месте, которое носит тесную связь с ее величеством. Кроме того, как сообщил источник в королевской семье - герцог и герцогиня Сассекские не хотят отъезжать далеко от коттеджа Фрогмор-хауз.

На церемонии будет присутствовать около 25 человек - только члены семьи, близкие друзья и крестные родители. Фотографии будут опубликованы на следующий день.

Это особенное событие в жизни маленького Арчи и Меган Маркл и принц Гарри хотят сначала насладиться им в семейном кругу, а затем уже поделиться им со всем миром.

Маленькая часовня на территории Виндзорского замка - это особенное место на территории Виндзорского замка. Она была построена для королевы Виктории между 1840 и 1847 годах. Она была разрушена в сильнейшем пожаре на территории Виндзора в 1992 году и восстановлена в 1994 году.

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Принца Гарри крестили в 1984 году в часовне святого Георга в Виндзорском замке, где в 2018 году он сочетался браком с Меган Маркл.

Принца Джорджа крестили в королевской часовне при Сент-Джеймском дворце в Лондоне через три месяца после его рождения. Принцессу Шарлотту крестили через два месяца после рождения в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке на территории Сандрингемского замка. Принца Луи крестили там же, где и старшего брата через три месяца после появления на свет.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, Герцоги Сассексие.
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