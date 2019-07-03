Мужчина очень располнел, но взял себя в руки и похудел на 78 кг (Фото)

Гэри весил 158 килограммов, которые отрицательно сказывались на его самочувствии и внешнем виде. Чтобы поскорее избавиться от лишнего веса мужчина примкнул к местной группе худеющих и стал активно бегать. Вначале он настолько стеснялся своего тела, что совершал пробежки только в тёмное время суток.