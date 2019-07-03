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Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
10:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса подтвердила информацию и прокомментировала расставание с художником.

Отношения 54-летней Моники Беллуччи и 36-летнего Николаса Лефевра довольно быстро подошли к концу. 

В интервью французскому изданию F Моника призналась, что решила прекратить романтические отношения с Лефевром. Тем не менее, их с художником дружба, по ее мнению, от такого шага не пострадает. "Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга. Он многому меня научил, но отныне наши отношения пойдут по иному пути — дружбы на всю жизнь", — заверила журналистов Беллуччи.

Пока точно неизвестно, стала ли инициатором разрыва Моника, или это версия определенных западных изданий. В тайне остаются и подробности звездного разрыва.

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Напомним, официальный роман Беллуччи и Лефевра продлился всего несколько месяцев. Об отношениях звезд стало известно в декабре прошлого года, хотя некоторые инсайдеры заверили таблоиды, что Монике долгое время удавалось скрывать связь с молодым художником. В конце 2018 года актрису запечатлели на свидании с Лефевром, а в этом марте они впервые вместе вышли в свет на показе последней коллекции Карла Лагерфельда.

Неудивительно, что Беллуччи хочет сохранить с художником дружеские отношения, ведь, по ее признанию, он разделяет многие ее увлечения, интересы и образ жизни в целом, а также понимает ее и делает счастливой.

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Отношения, Знаменитости, Актриса, Моника Беллуччи.
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