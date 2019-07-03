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Наталья Могилевская заинтриговала фанатов новыми фотографиями
Наталья Могилевская заинтриговала фанатов новыми фотографиями

Наталья Могилевская заинтриговала фанатов новыми фотографиями

Наталья Могилевская заинтриговала фанатов новыми фотографиями
11:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 2 июля, Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram снимки с другим мужчиной.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала новые снимки в своем Instagram.

Украинская певица Наталья Могилевская ведет активную жизнь в социальных сетях. На страничку артистки в Instagram подписан почти миллион пользователей. В своем профиле Наталья делится с подписчиками фотографиями из своей обычной жизни, пишет о политике и событиях в стране. Порой певица из-за соц сетей как и многие оказывается эпицентром скандальных событий. Тем не менее, фанаты остаются преданными творчеству Натальи, не смотря ни на что.

Еще на днях Могилевская заинтриговала поклонников фотографиями с оперным певцом Александром Цымбалюком, который выступал с ней на ее концерте в Одессе. 

 
 
 
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Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я рада, что ты есть в моей жизни! С Днем рождения и будь счастлив! Может еще сезончик оттанцевать, что скажете? #сднемрождения #игорькузьменко #могилевская #натальямогилевская #параномер5 #танціззірками #танцысозвездами

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

На фото певица запечатлена с хореографом Игорем Кузьменко, с которым она боролась за победу в одной паре на шоу Танці з зірками. На одном из фото Могилевская и Кузьменко запечатлены в весьма страстной позе. В публикации певица спросила у фанатов, стоит ли ей попробовать свои силы в новом сезоне полюбившегося талант-шоу. 

Новый дуэт: Наталья Могилевская "спелась" с новым мужчиной

"Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я рада, что ты есть в моей жизни! С Днем рождения и будь счастлив! Может еще сезончик оттанцевать, что скажете?" — написала Могилевская.

Некоторые поклонники написали, что очень ждут Наталью в новом сезоне шоу, а другие наоборот посоветовали певице дать дорогу молодым.

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Знаменитости, Наталья Могилевская, Фото, Артистка.
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