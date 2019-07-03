"Это было тяжело": Карли Клосс рассказала о связях с Белым домом

Карли Клосс и ее муж, Джошуа Кушнер, отдают предпочтение либерализму, но их родственно связывают отношения с республиканской администрацией президента Дональда Трампа.
"Это было тяжело", - сказала 26-летняя Клосс британскому Vogue в августовской номере, размышляя о связи с Трампом.
Джаред и его жена Иванка Трамп оба являются старшими помощниками президента, которые успешно провели кампанию в 2016 году по большей части по таким спорным вопросам, как ограничение иммиграции.
Клосс и ее муж, однако, придерживаются совершенно другого набора принципов.
"Я решила сосредоточиться на тех ценностях, которые разделяю со своим мужем, - сказала Карли Клосс британскому Vogue, - и это те же самые либеральные ценности, с которыми меня воспитывали и которые руководили мной на протяжении всей моей жизни".
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34-летний Джош сказал нечто похожее журналу Forbes в 2017 году: "Не секрет, что либеральные ценности руководили моей жизнью и что я поддерживал политических лидеров, которые разделяют схожие ценности". Тем не менее, он добавил: "Важно быть открытым, мыслить объективно и учитывать другие мнения".
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Клосс когда то призналась, что проголосовала за Хиллари Клинтон в 2016 году, а Джош, согласно изданию Esquire, не голосовал за Трампа.
Деликатная история случилась во время трехдневного празднования свадьбы Карли Клосс и ее мужа в Вайоминге. 38-летний Джаред и 37-летняя Иванка не присутствовали на вечеринке.
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После известия о помолвке Клосс с Джоша в 2018 году Иванка обратилась в Instagram: "Я буду счастлива, если Вы станете моей сестрой".
"Джаред и я до сих пор разговариваем каждый день", - сказал Джош в 2017 году.