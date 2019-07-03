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"Это было тяжело": Карли Клосс рассказала о связях с Белым домом

"Это было тяжело": Карли Клосс рассказала о связях с Белым домом
12:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как оказалось, муж американской супермодели является младшим братом мужа Иванки Трамп, - Джареда Кушнера.

Карли Клосс и ее муж, Джошуа Кушнер, отдают предпочтение либерализму, но их родственно связывают отношения с республиканской администрацией президента Дональда Трампа.

"Это было тяжело", - сказала 26-летняя Клосс британскому Vogue в августовской номере, размышляя о связи с Трампом.

Джаред и его жена Иванка Трамп оба являются старшими помощниками президента, которые успешно провели кампанию в 2016 году по большей части по таким спорным вопросам, как ограничение иммиграции.

Клосс и ее муж, однако, придерживаются совершенно другого набора принципов.

"Я решила сосредоточиться на тех ценностях, которые разделяю со своим мужем, - сказала Карли Клосс британскому Vogue, - и это те же самые либеральные ценности, с которыми меня воспитывали и которые руководили мной на протяжении всей моей жизни".

 
 
 
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My cowboy

Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

34-летний Джош сказал нечто похожее журналу Forbes в 2017 году: "Не секрет, что либеральные ценности руководили моей жизнью и что я поддерживал политических лидеров, которые разделяют схожие ценности". Тем не менее, он добавил: "Важно быть открытым, мыслить объективно и учитывать другие мнения".

 
 
 
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Публикация от Joshua Kushner (@joshuakushner)

Клосс когда то призналась, что проголосовала за Хиллари Клинтон в 2016 году, а Джош, согласно изданию Esquire, не голосовал за Трампа.

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Деликатная история случилась во время трехдневного празднования свадьбы Карли Клосс и ее мужа в Вайоминге. 38-летний Джаред и 37-летняя Иванка не присутствовали на вечеринке.

 
 
 
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Stunning! #jaredkushner #ivankatrump #trump #donaldtrump #teamtrump #gorgeous #couple #usa #america

Публикация от Jared Kushner (@jaredcoreykushner)

После известия о помолвке Клосс с Джоша в 2018 году Иванка обратилась в Instagram: "Я буду счастлива, если Вы станете моей сестрой".

"Джаред и я до сих пор разговариваем каждый день", - сказал Джош в 2017 году.

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Все по теме:

Vogue, Белый дом, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Карли Клосс, Американская супермодель, Джаред Кушнер, Джошуа Кушнер.
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