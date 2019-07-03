Британцы недовольны немыслимыми тратами герцогов Кембриджских

Новости шоу бизнеса: Принц Уильям и Кейт Миддлтон опять попали в неприятную историю.

Дело в том, что законопослушные граждане Великобритании недовольны расточительством будущих короля и королевы. Деньги налогоплательщиков пошли на чрезвычайно дорогой ремонт дороги до Кенсингтонского дворца.

Из документа, который был недавно обнародован, можно узнать о расходах королевской семьи Британии.

В них отображена сумма починки дороги. Как указано в документе, это обошлось простому британскому народу в более чем миллион долларов!

После этого Кейт Миддлтон и принца Уильяма обвинила в транжирстве, а налогоплательщики ждут подробных объяснений этого дела.

Стоит напомнить, что это не первый конфуз, случившийся с герцогами Кембриджскими. 17 июня, кортеж герцогов Кембриджских сбил пенсионерку.