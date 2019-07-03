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Британцы недовольны немыслимыми тратами герцогов Кембриджских

Британцы недовольны немыслимыми тратами герцогов Кембриджских
10:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Принц Уильям и Кейт Миддлтон опять попали в неприятную историю.

Дело в том, что законопослушные граждане Великобритании недовольны расточительством будущих короля и королевы. Деньги налогоплательщиков пошли на чрезвычайно дорогой ремонт дороги до Кенсингтонского дворца.

Из документа, который был недавно обнародован, можно узнать о расходах королевской семьи Британии. 

В них отображена сумма починки дороги. Как указано в документе, это обошлось простому британскому народу в более чем миллион долларов!

 
 
 
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Happy Canada Day! // Bonne Fête du Canada! #CanadaDay #Canada

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После этого Кейт Миддлтон и принца Уильяма обвинила в транжирстве, а налогоплательщики ждут подробных объяснений этого дела.

Стоит напомнить, что это не первый конфуз, случившийся с герцогами Кембриджскими. 17 июня, кортеж герцогов Кембриджских сбил пенсионерку.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Британия, Королевская семья, Британцы.
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