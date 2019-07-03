Елена Зеленская продолжает покорять Канаду изумительными образами

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram первая леди страны поделилась новыми снимками с международной поездки.

Президентская чета Украины сейчас активно посещает деловые мероприятия и встречаются с первыми лицами Канады.

Напомним, что Владимир и Елена Зеленские прибыли в Канаду, где их встретили с хлебом и солью. Первая леди страны была запечатлена в сдержанном наряде, а именно в черном комбинезоне. Образ получился довольно простым и со вкусом.

Утро Елены Зеленской началось с официальной встречи с парламентским секретарем министра здравоохранения Робин Мартин и министром по делам детей и женщин провинции Онтарио Джил Данлоп.

Первая леди решила сменить наряд на более теплый. Ее образ состоял из золотистой атласной блузки и свободных бежевых брюк со стрелками.

"Утро в Канаде началось продуктивно. Встречалась с Министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем Министра здравоохранения Робин Мартин. Во время встречи рассмотрели Стратегию детского здоровья, успешно воплотившее Правительством Онтарио и ее основные направления, включающие помощь в образовании родителей во время беременности и в первые годы после рождения ребенка; здоровое питание детей и создание здоровых условий для их развития. Хочу поблагодарить за участие в разговоре Уполномоченному Президента по правам ребенка Николаю Кулебе и жене Посла Украины в Канаде Андрея Шевченко - Анне Гомонай", - прокомментировала снимки Елена Зеленская.