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Елена Зеленская продолжает покорять Канаду изумительными образами

Елена Зеленская продолжает покорять Канаду изумительными образами
09:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram первая леди страны поделилась новыми снимками с международной поездки.

Президентская чета Украины сейчас активно посещает деловые мероприятия и встречаются с первыми лицами Канады.

Напомним, что Владимир и Елена Зеленские прибыли в Канаду, где их встретили с хлебом и солью. Первая леди страны была запечатлена в сдержанном наряде, а именно в черном комбинезоне. Образ получился довольно простым и со вкусом.

Утро Елены Зеленской началось с официальной встречи с парламентским секретарем министра здравоохранения Робин Мартин и министром по делам детей и женщин провинции Онтарио Джил Данлоп.

Первая леди решила сменить наряд на более теплый. Ее образ состоял из золотистой атласной блузки и свободных бежевых брюк со стрелками.

 
 
 
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Ранок у Канаді почався продуктивно. Мала зустріч з Міністром у справах дітей та жінок Уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп та парламентським секретарем Міністра охорони здоров’я Робін Мартін. Під час зустрічі розглянули Стратегію дитячого здоров’я, успішно втілену Урядом Онтаріо та її головні напрямки, які включають допомогу в освіті батьків під час вагітності та у перші роки після народження дитини; здорове харчування дітей та створення здорових умов для їх розвитку. Хочу подякувати за участь в розмові Уповноваженому Президента з прав дитини Миколі Кулебі та дружині Посла України в Канаді Андрія Шевченка – Ганні Гомонай.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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"Утро в Канаде началось продуктивно. Встречалась с Министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем Министра здравоохранения Робин Мартин. Во время встречи рассмотрели Стратегию детского здоровья, успешно воплотившее Правительством Онтарио и ее основные направления, включающие помощь в образовании родителей во время беременности и в первые годы после рождения ребенка; здоровое питание детей и создание здоровых условий для их развития. Хочу поблагодарить за участие в разговоре Уполномоченному Президента по правам ребенка Николаю Кулебе и жене Посла Украины в Канаде Андрея Шевченко - Анне Гомонай", - прокомментировала снимки Елена Зеленская.

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Наряд, Владимир Зеленский, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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