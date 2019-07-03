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Среда, 03.07.2019
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"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)
"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)

"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)

"Киевские истории": Даша Астафьева покоряет сеть короткометражкой (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солистка группы NikitA снимает серию короткометражек про город Киев.

Нет, это не новый клип.

В новом амплуа украинская звезда предстает перед нами в длинном, синем ретроплатье. Астафьева стоит в очереди за излюбленным блюдом киевлян, а именно перепичкой с сосиской. Уточним, что это единственное блюдо, которое подается в заведении "Киевская перепичка".

При это Даша Астафьева декламирует стихи из песни 2000-х "Сойти с ума" популярной когда то группы Reflex.

"Идея снимать эти маленькие истории пришла ко мне во сне. Такое часто бывает, и то, что удается запомнить, время от времени воплощается в реальность. Эти стихотворения, они же песни детства, произносились именно с такой интонацией в моем сне. Проснувшись, я очень долго смеялась, а потом решила записать всё на диктофон. Это была одна из немногих идей, которая на утро не показалась мне глупой. Вместе с братом мы записали аудио в студии, и понеслось", - поведала Астафьева.

 
 
 
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#1 by #тайныйпродакшн #style @vintageequipage #mua @mogila_tatiana #астафьевакиевскиеистории

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Также украинская артистка добавила, что с удовольствием продолжит снимать подобные ролики: "Хочется рассказать побольше историй о местах, людях и своих собственных эмоциях. Ведь мне посчастливилось встретить замечательных компаньонов, которые так же, как и я, относятся к юмору и красоте, и без тени сомнения вляпались со мной в эту авантюру. Спасибо им".

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Пока не говорится, какие киевские локации выберет Даша Астафьева для новых короткометражек.

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Все по теме:

Киев, Даша Астафьева, Видео, Короткометражка, Украинская артистка, Киевские истории.
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