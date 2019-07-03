"Найди отличия": удивительные сходства знаменитостей (Фото)

Благо, что режиссеры не собирают в своих фильмах несколько звезд, а довольствуются одним знаменитым актером. Сходство некоторых знаменитостей могло бы здорово запутать зрителя и превратить фильм в настоящий ребус "найди отличия". Они могли бы запросто подменять друг друга на съемочной площадке даже без грима. Что уж говорить, неплохая задумка для первоапрельской шутки.