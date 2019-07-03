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Звезды украинского шоубиза против зомби: в Киеве презентовали новую VR-игру

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Звезды украинского шоубиза против зомби: в Киеве презентовали новую VR-игру
16:19 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 2 июля, в Киеве состоялась закрытая презентация новой игры City Z в VRtuality – крупнейшем парке виртуальной реальности в Украине.

Она собрала селебритиз, которые объединились в команду спецназа, чтобы уничтожить живых мертвецов.

2 июля VRtuality презентовали командную стрелялку, в которой спецназом по уничтожению зомби стали: хореограф-постановщик масштабных ТВ-проектов Алена Шоптенко, певцы Артем Пивоваров и Никита Ломакин, блогеры Саша Чистова и Сергей Стоун, дизайнеры Максим и Маргарита Комашня (KOMASHNYA), радиоведущие Юрий Рыхлик и Ольга Гриневич. Именно они на этот раз выполняли боевую задачу и спасали мир от нашествия зомби.

Подбадривал и помогал новоиспеченным спецназовцам ведущий вечера Денис Христов.

 Хореограф Алена Шоптенко кардинально сменила имидж

Звездные гости прошли инструктаж и надели специальное оборудование с помощью операторов парка, а дальше началось самое интересное! Надев очки, игроки напрочь забыли об окружающем мире. Они прыгали, смеялись, выкрикивали угрозы расправы и обнимали друг друга. Когда время на игру заканчивался, звезды восторженно описывали окружающим картины игровой Вселенной и обсуждали опасные моменты игры. Все как один заверили – придут в парк еще не раз!

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Все по теме:

Никита Ломакин, Артем Пивоваров, Алена Шоптенко, City Z, Виртуальная игра, Денис Христов.
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