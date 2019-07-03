Победительница "Холостяка" рассказала о своих страхах

Новости шоу бизнеса: Вчера, 2 июля, на официальной странице Даши Квитковой в Instagram появилось очередное фото, в подписи к которому девушка поделилась своими страхами.

Девушка снялась в шелковом белом топе и пышной белой юбке гофре. Бретелька майки ниспадает на плечо модели и слегка приоткрывает плечо, что выглядит нежно и при этом очень эффектно.

На снимке Квиткова в очередной раз засветила свою маленькую татуировку в форме сердечка на ключице с левой стороны.

В подписи к фотографии Квиткова рассказала о своих страхах. Оказалось, у избранницы Добрынина очень много уязвимых мест.

"Я боюсь больших собак(и не очень больших), особенно дворовых. Я боюсь сильно пьяных мужчин, которые не в силах себя контролировать. Я боюсь насекомых, в особенности ос. Я боюсь темноты, раньше засыпала только с включенным светом. Я боюсь посадки самолета, всегда закрываю глаза и сжимаю подлокотник", — написала победительница «Холостяка».