Победительница "Холостяка" рассказала о своих страхах

Девушка снялась в шелковом белом топе и пышной белой юбке гофре. Бретелька майки ниспадает на плечо модели и слегка приоткрывает плечо, что выглядит нежно и при этом очень эффектно.
На снимке Квиткова в очередной раз засветила свою маленькую татуировку в форме сердечка на ключице с левой стороны.
В подписи к фотографии Квиткова рассказала о своих страхах. Оказалось, у избранницы Добрынина очень много уязвимых мест.
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Я боюсь больших собак(и не очень больших), особенно дворовых. Я боюсь сильно пьяных мужчин, которые не в силах себя контролировать. Я боюсь насекомых, в особенности ос. Я боюсь темноты, раньше засыпала только с включенным светом. Я боюсь посадки самолета, всегда закрываю глаза и сжимаю подлокотник. Странно то, что существует очень много людей, боящихся одного и того же Давайте проверим это. А чего боитесь вы?
"Я боюсь больших собак(и не очень больших), особенно дворовых. Я боюсь сильно пьяных мужчин, которые не в силах себя контролировать. Я боюсь насекомых, в особенности ос. Я боюсь темноты, раньше засыпала только с включенным светом. Я боюсь посадки самолета, всегда закрываю глаза и сжимаю подлокотник", — написала победительница «Холостяка».