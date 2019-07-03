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Среда, 03.07.2019
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В белом платье любимого бренда: Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне

В белом платье любимого бренда: Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне
20:38 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская появилась на трибуне Английского клуба большого тенниса и крокета.

Неожиданное появление Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне стало приятным сюрпризом для всех зрителей спортивного мероприятия. Об этом было заявлено всего за несколько часов до начала матча. 

Незапланированный публичный выход получился очень эффектным. Кейт появилась перед участниками в потрясающем белом миди-платье в стиле 70-х, которое было дополнено черными пуговицами и необычным ремнем с бантом. Как стало известно наряд принадлежит ее любимому бренду Alexander McQueen. Свой женственный образ герцогиня завершила черными туфлями на каблуке, маленькой сумочкой и стильными очками в роговой оправе.

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Несмотря на то, что Кейт не имеет патронажа в спортивных организациях, теннис — вид спорта, которым она увлекается с детства. Похоже, что ее визит не был официальным, герцогиня посетила матч, как обычный зритель.

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Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Герцогиня, Наряд, Герцогиня Кембриджская.
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