В белом платье любимого бренда: Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне

Неожиданное появление Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне стало приятным сюрпризом для всех зрителей спортивного мероприятия. Об этом было заявлено всего за несколько часов до начала матча.
Незапланированный публичный выход получился очень эффектным. Кейт появилась перед участниками в потрясающем белом миди-платье в стиле 70-х, которое было дополнено черными пуговицами и необычным ремнем с бантом. Как стало известно наряд принадлежит ее любимому бренду Alexander McQueen. Свой женственный образ герцогиня завершила черными туфлями на каблуке, маленькой сумочкой и стильными очками в роговой оправе.
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Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир, она была замечена на матче Кристины МакХейл и Хариет Дарт. Для выхода в свет она выбрала белое платье Suzannah, черные лодочки Gianvito Rossi. Она дополнила образ поясом от Alexander McQueen и миниатюрной сумкой того же бренда. #кейтмиддлтон
Несмотря на то, что Кейт не имеет патронажа в спортивных организациях, теннис — вид спорта, которым она увлекается с детства. Похоже, что ее визит не был официальным, герцогиня посетила матч, как обычный зритель.