В белом платье любимого бренда: Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская появилась на трибуне Английского клуба большого тенниса и крокета.

Неожиданное появление Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне стало приятным сюрпризом для всех зрителей спортивного мероприятия. Об этом было заявлено всего за несколько часов до начала матча.

Незапланированный публичный выход получился очень эффектным. Кейт появилась перед участниками в потрясающем белом миди-платье в стиле 70-х, которое было дополнено черными пуговицами и необычным ремнем с бантом. Как стало известно наряд принадлежит ее любимому бренду Alexander McQueen. Свой женственный образ герцогиня завершила черными туфлями на каблуке, маленькой сумочкой и стильными очками в роговой оправе.

Несмотря на то, что Кейт не имеет патронажа в спортивных организациях, теннис — вид спорта, которым она увлекается с детства. Похоже, что ее визит не был официальным, герцогиня посетила матч, как обычный зритель.