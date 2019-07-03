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Среда, 03.07.2019
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Украинская модель приняла участие в показе новой коллекции Giorgio Armani

Украинская модель приняла участие в показе новой коллекции Giorgio Armani
22:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В Париже проходит одно из самых громких фэшн-событий года – Неделя моды.

Немало дизайнеров и легендарных брендов уже успели представить свои новые коллекции, а ведущие модели мира прошагали по подиуму. На показе была замечена и украинская топ-манекенщица Ирина Кравченко.

Одним из самых ожидаемых показов Недели моды в Париже была презентация новинок от легендарного бренда Giorgio Armani. Дизайнер создал роскошную коллекцию "осень-зима 2019/2020", которую и представил перед звездными гостями. Подиум для кутюрного шоу Giorgio Armani Prive обустроили в знаменитом музее Гран-Пале, а модели показали наряды из органзы, платья с воланами и рюшами, необычные украшения и стильные юбки.

Однако не только эффектное шоу привлекло внимание отечественных журналистов. Одной из моделей, которые шагали по престижному подиуму, была украинка Ирина Кравченко. На подиум она вышла в роскошном вечернем платье из атласа. Наряд был украшен бисером, что придало ему изысканности.

 
 
 
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Публикация от Irina Kravchenko (@iriska_kravchenko)

"Мы только что завершили шоу Armani и это было, как всегда, невероятно, женственно, красиво, элегантно, нежно", – поделилась впечатлениями Ирина Кравченко.

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Ирина Кравченко шла по подиуму перед голливудскими и британскими знаменитостями, которые заняли места в первом ряду. В частности, гостями шоу Giorgio Armani Prive были Николь Кидман и Кит Урбан, знаменитая модель Сара Сампайо, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер, сценарист Дэмиен Шазелл и Оливия Хамильтон, Ники Хилтон.

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Модель, Показ, Подиум, Giorgio Armani, Ирина Кравченко.
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