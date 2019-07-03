В украшении из фильма "Титаник": Селин Дион на прогуле в Париже

Новости шоу бизнеса: Сейчас в Париже продолжается долгожданное фэшн-событие – Неделя моды.

Светское мероприятие не обошла вниманием поп-певица Селин Дион, которая в перерыве между показами новых коллекций отправилась на прогулку по городу.

Популярная канадская певица Селин Дион уже несколько лет подряд не пропускает Недели моды в Париже. Артистка каждый раз везет с собой немало стильных вещей, которые демонстрирует не только на модных показах, но и во время обычных выходов. Поэтому появление Селин на улицах Парижа в разгар фэшн-события не стало неожиданностью для папарацци.

Вероятно, скрываться от СМИ певица не намерена, ведь она выбрала стильное и довольно пикантное платье. Так, 51-летняя Селин Дион покрасовалась перед камерами в мини-юбке темно-серого цвета и белой футболке с надписью "Я люблю Париж". Такой образ артистка дополнила пиджаком oversize, обувью на каблуке и маленькой сумочкой от Balenciaga. Селин получала удовольствие от внимания представителей СМИ и охотно позировала перед папарацци.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Celine leaving @rwcrillon today #celinedion #paris Публикация от Team Cline Dion Brazil (@celine_dion_team) 3 Июл 2019 в 6:02 PDT

Немало пользователей сети обратили внимание на украшение Селин Дион: поп-звезда примерила цепочку с кулоном в форме сердца. Драгоценность из сапфира сравнили с украшением из фильма "Титаник".