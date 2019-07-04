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Первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова

Первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
11:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Церемония прошла в солнечной Италии 3 июля. Сейчас в сети появились первые фото брачующихся.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, и певец Влад Топалов официально поженились. 

Еще раньше Регина Тодоренко признавалась российским журналистам, что ее свадьба состоится в итальянском городе Соренто. Однако за день до важной даты церемония оказалась под угрозой срыва. Все потому, что Влад Топалов потерял часть багажа в аэропорту, среди которого был и свадебный костюм.

Однако, согласно фото, опубликованных на фан-страницах пары, потерянные вещи все же удалось вернуть, а Влад Топалов таки примерил черно-белый костюм с бабочкой. А Регина Тодоренко счастливо позировала перед камерами в приталенном платье с оригинальной накидкой. Телеведущая отказалась от фаты и предпочла сплетенные волосы в хвост. 

 
 
 
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Публикация от Fan. Regina Todorenko (@reginatodorenko2245)

Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика. Могла ли я, девушка из Подольска, мечтать об этом? Могла и намечтала!.. Но нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году. Чтобы все прошло прекрасно, как в романтической комедии, – написала Регина Тодоренко перед церемонией. 

Стало известно, почему Регина Тодоренко пойдет на собственную свадьбу без белья

На свадьбу звездная пара пригласила только самых близких друзей и родственников. Среди них была и телеведущая Леся Никитюк, с которой невеста в свое время участвовала в шоу "Орел и решка". Сейчас в сети появилось всего лишь несколько фото, на которых видно, как прошла уютная свадьба Влада Топалова и Регины Тодоренко.

Известно, что перед рождением первенца Регина Тодоренко и Влад Топалов официально поженились. Произошло это в России 25 октября 2018 года. Однако роскошную церемонию звездной паре пришлось отложить из-за родов телеведущей.

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Свадьба, Замужество, Знаменитости, Певица, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Бракосочитание, Свадьба Регины Тодоренко.
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