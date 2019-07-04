Катерина Бужинская показала мужа и подросших детей

Новости шоу бизнеса: Екатерина Бужинская подобрала для всех яркие family-look: артистка с дочками надели стильные платья с цветочным принтом, а вот ее муж и сын – джинсы и рубашки.

Украинская певица Екатерина Бужинская – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая не стремится выставлять на показ свою личную жизнь. Однако в сети она все же опубликовала редкое фото со своими тремя детьми и мужем.

Согласно кадрам, которые певица разместила на официальной странице в Instagram, звездная семья сделала запланированную стильную фотосессию в студии.

Мы дарим детям жизнь, а они нам – ее смысл. Дети – это заботы, трудности, крик, шум, бардак, нервы. Но когда подходишь к ним спящим, поправляешь одеяльце, целуешь в носик и щечки, то понимаешь, что это настоящее счастье, – тронула нежной подписью Екатерина Бужинская.

Артистка до сих пор не хочет показывать лица маленьких двойняшек Екатерины и Дмитрия. Такое решение поддерживает и муж Екатерины Бужинской – болгарский бизнесмен Димитар Стойчев. В то же время звездная пара без колебаний показывает лицо дочери певицы от предыдущего брака Елены. Девочка, отец которой продюсер Юрий Квеленков, часто появляется в блоге своей звездной мамочки. Сама же Екатерина Бужинская рассказывает, что с Аленой у них очень теплые отношения.

Во время семейной съемки Екатерина Бужинская не удержалась и от индивидуальной фотосессии. Артистка сама позировала перед камерой, демонстрируя стройную фигуру в роскошном комбинезоне.